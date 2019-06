Administração Federal de Aviação dos EUA proíbe voos sobre o Irão

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos emitiu na quinta-feira (20) uma ordem de emergência proibindo as companhias aéreas norte-americanas de sobrevoarem o espaço aéreo controlado por Teerão, no estreito de Ormuz e no Golfo de Omã devido ao aumento das tensões com os EUA, informa a Sputnik.

Em um comunicado à parte para as empresas aéreas norte-americanas, a FAA informou que o avião civil mais próximo voava a cerca de 45 milhas náuticas de um drone Global Hawk no momento em que este foi abatido por um míssil terra-ar iraniano na quinta-feira (20), informou a agência Reuters.

“Havia inúmeras aeronaves de aviação civil operando na área no momento da interceptação”, disse a FAA, conforme citada pela Reuters.

Mais cedo, a United Airlines cancelou todos os vôos entre o aeroporto de New Jersey, em Newark, e a capital financeira indiana de Mumbai, após uma revisão de segurança. A revisão veio em reacção à medida do Irão de derrubar um drone de vigilância dos EUA.

No mês passado, a agência de aviação dos EUA aconselhou todas as empresas aéreas dos EUA a adoptarem cautela ao sobrevoarem o Irão e áreas próximas, devido ao aumento das actividades militares e da tensão política na região.