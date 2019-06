Votos contra da oposição: Parlamento aprova Conta Geral do Estado de 2017

VOA | Manuel José

A Assembleia Nacional de Angola aprovou a Conta Geral do Estado para 2017 com votos contra da oposição.

O MPLA considerou que a Conta Geral de 2017 demonstra que o governo está mais transparente algo que os dois maiores partidos da oposição, a UNITA e a CASA CE rejeitam.

“Constatamos com agrado uma evolução positiva com a conta geral do estado … e encorajamos o executivo a prosseguir no mesmo caminho”, disse a deputada do MPLA Elvira Van-Dúnem

A UNITA na voz do deputado Raul Danda considerou no entanto que “a conta apresentada hoje aqui não representa a realidade dos factos”.

Outro deputado da UNITA Joaquim Nafoia recordou que a Conta geral do estado de 2017 diz respeito ao período em que a palavra de ordem do governo era “crescer mais e distribuir melhor”.

“Crescer mais para distribuir melhor só se for para engordar os bolsos da mesma família política”, disse

Pela CASA-CE, a deputada Odeth Joaquim considera que com rubricas pouco claras Não é possível uma conta geral transparente.

Recebe cartão vermelho da oposição e aprovação dos parlamentares do partido dos camaradas.