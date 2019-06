Vice-Presidente concede audiência a ex-PM cabo-verdiano

O Vice-Presidente da República, Bornito de Sousa, abordou hoje (quinta-feira) com o ex-primeiro-ministro cabo-verdiano, José Maria Neves, questões relativas às mudanças de Angola no domínio da sociedade digital.

Segundo a Angop, a abordagem foi feita durante uma audiência que Bornito de Sousa concedeu ao ex-governante cabo-verdiano à margem da A 10ª edição do Fórum de Exposição Global e Feira de Tecnologias de Informação e Comunicação Angotic 2019, iniciada terça-feira, em Luanda, e com encerramento hoje.

José Maria Neves disse à imprensa tratar-se de um encontro de cortesia em que aproveitou felicitar o Governo Angolano pelas mudanças registadas no país, particularmente, no domínio da sociedade digital.

“Participei no Angotic e vi que Angola está a dar passos gigantescos no sector das telecomunicações e tecnologias de informação”, disse, afiançado que o país está no caminho certo para concretizar os objectivos do desenvolvimento sustentável até 2030.

Asseverou que Cabo Verde pode apoiar Angola neste desafio, tendo em conta a sua trajectória e experiência, iniciadas em 2000 com o lançamento de produtos inovadores a nível do continente, tendo conquistado vários prémios.

José Maria Neves disse que Cabo-Verde pode partilhar conhecimentos nos domínios da saúde, educação e governação integrada, apresentar boas propostas e, conjuntamente com Angola, Rwanda e outros países, contribuir para acelerar o ritmo de transformação digital no continente.

A 10ª edição do Fórum de Exposição Global e Feira de Tecnologias de Informação e Comunicação Angotic, que conta com mais de 800 expositores nacionais e estrangeiros, é um evento em que as empresas estão a apresentar ferramentas tecnológicas que visam resolver problemas ligados à saúde, educação, agricultura, pescas e noutras áreas.

Além das exposições, prelectores nacionais e internacionais estão a fazer apresentações sobre vários temas, como economia electrónica, quarta revolução industrial, ciber segurança, smart cities, fake news, big data, turismo, entre outros.