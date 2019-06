Unitel sem consenso para substituição de Isabel dos Santos

A Assembleia-Geral de accionistas da Unitel realizada ontem, em Luanda, falhou a eleição de um Presidente do Conselho de Administração (PCA) para substituir Isabel dos Santos, que ficou no posto desde o início da operação da companhia de telecomunicações, em 2001.

Fontes do Jornal de Angola disseram que, no fim da reunião, já por volta da 21 horas, os accionistas “não chegaram a consenso”, prolongando o processo de substituição iniciado em Dezembro de 2017, quando expiraram os mandatos dos órgãos sociais da companhia.

A Unitel é detida por quatro accionistas com partes iguais da empresa: a Geni (25 por cento), representada por Leopoldino do Nascimento, a Vidatel (25 por cento), de Isabel dos Santos, a PT Ventures (também com 25 por cento, representada pelos brasileiros da Oi) e a Ms Telcom.

Informações disponíveis dão conta de uma associação entre a Sonangol e a PT Ventures para a escolha do presidente do Conselho de Administração.

A reunião, convocada em Maio, tinha, entretanto, sete outros pontos na ordem de trabalhos, entre os quais a atribuição de prémios e compensações a executivos da empresa relativos a este e ao ano passado.