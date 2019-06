UNICEF disponibiliza AKZ 460 milhões para combater à seca

Quatrocentos e 60 milhões 553 mil e 973 Kwanzas foram disponibilizados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para acudir as 857 mil e 443 pessoas afectadas pela seca na província do Cunene desde Outubro de 2018.

A informação foi avançada, nesta quinta-feira, em Ondjiva, num encontro com parceiros sócias locais, pelo representante do UNICEF em Angola, Abubacar Mamadbhay Soltan, referindo que o valor destina-se aos programas ligados ao acesso a água e saneamento, nutrição, educação e protecção da criança.

No encontro, informa a Angop, abordou-se aspectos relacionados com o desenvolvimento na província, programas de emergências para acudir as populações afectadas e sobre as garantias dos direitos da criança.

A seca no Cunene, a par da falta de água para 857 mil e 443 pessoas, a morte de 26 mil 267 animais, forçou também o encerramento de 13 escolas, deixando sem aulas 54 mil e 500 alunos do ensino primário ao I ciclo.