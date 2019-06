Traficantes condenados a prisão perpétua pela morte de 71 refugiados

Um tribunal húngaro condenou a prisão perpétua os quatro traficantes responsáveis pela morte de 71 refugiados.

Os corpos foram encontrados asfixiados num camião frigorífico abandonado na Áustria, há quatro anos. Os traficantes recusaram-se a abrir as portas do camião, com medo de que fossem descobertos.

O juiz considerou que a morte das vítimas foi “horrível” e decidiu agravar a sentença em relação às instâncias anteriores.

De acordo com o Correio do Povo, as vítimas – 59 homens, 8 mulheres e 4 crianças, incluindo um bebê, originários de Síria, Iraque e Afeganistão – subiram no caminhão perto da fronteira sérvia na Hungria, a 26 de Agosto de 2015, com a esperança de chegar à Alemanha, no auge da crise migratória.

Confinados no compartimento hermeticamente fechado do veículo, morreram de asfixia em menos de três horas depois de os traficantes negarem-se a parar para deixá-los respirar, apesar dos gritos de socorro. O veículo foi encontrado no dia seguinte, abandonado à beira de uma estrada austríaca.