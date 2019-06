Reformas levam empresários dos EUA a Angola

Empresários americanos estão interessados em investir em Angola, tendo em conta as reformas em curso para a estabilidade macroeconómica.

A intenção, informa a Angop, foi manifestada quarta-feira, em Maputo, Moçambique, durante um encontro que o ministro do Comércio, Joffre Van-Dúnem Júnior, manteve com uma delegação do departamento do Comércio dos EUA para Negócios Internacionais, chefiada pelo seu subsecretário, Gilbert Kaplan.

Durante o encontro, que decorreu à margem da 12ª Cimeira de Negócios EUA-África, os americanos sugeriram a realização de um seminário em Angola, onde para que empresários daquele país possam conhecer melhor as transformações curso e legislação vigente.

O seminário poderá decorrer tão logo seja realizada a 3ª reunião do TIFA- Acordo de Comércio e Investimento entre Angola e EUA, que tinha sido agendada para Maio último.

A Cooperação no apoio institucional, com diferentes instituições angolanas, a emissão de algumas notificações à Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, foram os assuntos abordados.

Um possível acordo preferencial com os EUA também foi sugerido pelos americanos durante o encontro, um assunto que poderá ser discutido tendo conta os compromissos regionais já assumido por Angola, como é o caso da adesão à zona de livre comércio da SADC e continental, de acordo com o ministro angolano do Comércio.

Os americanos manifestaram ainda o interesse de fornecer sementes de diferentes variedades ao país, uma vez existir uma aposta na diversificação da produção nacional.

Sobre este aspecto, o ministro passou aos americanos informações sobre a necessidade de assistência técnica para a produção nacional, assim como s possibilidades dos seus empresários participarem em concursos públicos voltado a privatizações, como no sector agrícola.

Lembrar que o ministro do Comércio está em Maputo, em representação do Presidente da República, João Lourenço, na 12ª Cúpula de Negócios EUA-África, que encerra sexta-feira, 21 de Junho.