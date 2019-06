Presidente da República exonera e nomeia embaixadores

Lourenço convoca responsáveis e toma medidas para regularização do abastecimento (DR)

O Presidente da República, João Lourenço, exonerou hoje (quinta-feira) Hermínio Joaquim Escórcio e Eduardo Ruas de Jesus Manuel dos cargos de embaixadores extraordinários e plenipotenciários de Angola acreditados na Argentina e na República da Guiné, respectivamente.

Em nota de imprensa, escreve Angop, a Casa Civil refere que, em outro decreto e por conveniência de serviço, o Presidente da República nomeou as seguintes individualidades:

Cecília Caldeira da Conceição Rosário, para o cargo de embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária de Angola acreditada na Suíça.

Fidelino de Jesus Florentino Pelinganga, para o cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário de Angola na Argentina.

Maria de Fátima Monteiro Jardim, para o cargo de embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária de Angola na Itália.

Maria Cuandina Tchipepa de Carvalho, para o cargo de embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária de Angola na Guiné.

Ministro de Estado para a Coordenação Económica

Na sequência da recente alteração orgânica que subdividiu as atribuições do extinto Ministério de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, o Chefe de Estado nomeou hoje Manuel José Nunes Júnior para o cargo de ministro de Estado para a Coordenação Económica.

Segundo a nota, as entidades nomeadas hoje pelo Presidente da República, João Lourenço, tomarão posse nas suas novas funções sexta-feira (21) no Salão Nobre do Palácio Presidencial.