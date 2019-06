População da Caála cresce dois porcento em três anos

A população do município da Caála, província do Huambo, cresceu de 279.792 para 331 mil e 223 habitantes, nos últimos três anos, cifra que corresponde a dois porcento, resultante da taxa de fecundidade, informou hoje, quinta-feira, o director local dos Registo, Albano Catombela.

Segundo o responsável, em declarações à ANGOP, os dados resultam de um estudo demográfico realizado recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), com apoio das autoridades tradicionais.

Informou que na cidade da Caála, sede do município com o mesmo nome, reside o maior número da população, com 165.418 habitantes, seguido da comuna do Cuima, com 73.631 moradores.

Por sua vez, a comuna da Calenga possui 52.018 habitantes, enquanto a da Catata é a menos povoada, com 39.056 moradores.

Albano Catombela explicou que os dados do INE revelam igualmente que a taxa de desemprego no município da Caála, 23 quilómetros da cidade do Huambo, é de 44.69 porcento.

Em relação aos 29.53 porcento dos cidadãos empregados, referiu que a maior parte está inserido na função pública, com realce para educação e saúde, mas também destaque para os sectores agro-pecuário, comercial e de fomento industrial.

Disse que o Instituto Nacional de Estatística, em parceria com administração local, projecta desenvolver estudos demográficos em cada três anos, de modo a obter o controlo eficiente da evolução da população, para uma melhor definição das políticas económicas e sociais.

Por isso, o responsável solicitou a população no sentido de colaborar mais com os técnicos do INE, sobretudo, na prestação de dados estatísticos.

Com uma extensão territorial de três mil e 680 quilómetros quadrados, o município da Caála, no corredor Oeste da província do Huambo, é conhecido ainda por “Rainha do Milho”, pelas suas potencialidades na produção deste cereal.