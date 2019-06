Perfil biográfico da ministra de Estado para a Área Social

Angop

A ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, nomeada hoje (quinta-feira) pelo Presidente da República, João Lourenço, é jornalista de profissão e natural de Caculo Cabaça, município da Banga, província do Cuanza Norte.

Nasceu a 20 de Outubro de 1956 e ingressou no MPLA em 1975.

De 1977 a 1984, trabalhou como jornalista na Rádio Nacional de Angola (RNA) e, de 1984 a 2008, ocupou o cargo de directora do Gabinete de Cidadania e Sociedade Civil do MPLA.

Em 2010, foi nomeada ministra da Comunicação Social, cargo que ocupou até 2012.

Posteriormente, exerceu o cargo de vice-presidente do Grupo Parlamentar do MPLA até à sua nomeação, em 2016, ao cargo de ministra da Cultura.

Outras funções exercidas:

2008-2010/2012-2016- Eleita deputada à Assembleia Nacional, membro da sua Comissão Permanente e membro da Comissão dos Assuntos Jurídicos e Constitucionais

Fez estágios de Jornalismo Diplomático, Resolução de Conflitos e Arte de Negociar a Paz, Diplomacia Popular e Mecanismos para Negociar a Paz.

Exerceu vários cargos no MPLA e no Governo, como membro do Comité Central 1992/1988, coordenadora de Campanhas de Informação sobre Saúde- Alfabetização/Vacinação -Criação da Assembleia do Povo.

Membro da Comissão Nacional Preparatória do Seminário Nacional de Informação.

Membro do Comité Nacional da OMA, membro do Secretariado UJA, membro do Comité da Unesco Assises d’Afrique.

Delegada a várias Conferências Internacionais e Nacionais, observadora das Eleições Multipartidárias na Namíbia e na África do Sul.

Curriculum Académico

2008 – Mestranda em Ciências Político-Jurídicas pela Universidade Agostinho Neto.

* Jurista.

* Curso de Jornalismo Diplomático na Sede da ONU, em Nova Iorque.

* Formação em Diplomacia Popular na Universidade Rovereto, Itália.

* Formação em Observação Eleitoral na Sede da União Europeia em Bruxelas e no Ghana.

* Formação em Resolução de Conflitos no Quénia – Mombasa.

Curriculum Político e Associativo

* Membro da Federação Internacional das Mulheres de Carreiras Jurídicas.

* Membro da Associação das Mulheres Angolanas de Carreiras Jurídicas, membro da OMA.

* Membro do Comité de Eminentes Mulheres Africanas, instituído para a Celebração do 50.º Aniversário da União Africana.

* Membro das Assises d’Afrique da Unesco.

Curriculum Profissional

2015 – Membro do Comité-Executivo e do Comité de Desenvolvimento Sustentável, Finanças e Comércio da União Interparlamentar Mundial.

2013 / 2016 – Vice-presidente da Organização Pan-Africana das Mulheres para a África Austral.

*Presidente do Grupo Nacional da União Interparlamentar Mundial.

*Presidente da Comissão dos Direitos do Homem, Sugestões e Reclamações.

2006/2012 – Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Federação Internacional das Mulheres de Carreiras Jurídicas.

*Secretária dos Assuntos Jurídicos e de Solidariedade da OMA.

Idiomas

* Português

* Inglês / Francês

* Noções de Espanhol