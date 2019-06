Ministra da Juventude e Desporto representa PR na abertura do CAN

A ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula do Sacramento Neto, representa o Presidente da República, João Lourenço, na cerimónia de abertura do CAN2019, sexta-feira, na cidade egípcia do Cairo, informa a Angop.

Falando nesta quinta-feira à Rádio 5, a partir do palco da competição, na qual a Selecção Nacional está enquadrada no grupo E, a governante afirmou ter entregado uma mensagem do Chefe de Estado ao seu homólogo local, Abdel Fattah Al Sisi.

A responsável disse ainda que manterá encontro com os atletas e equipa técnica do combinado nacional, actualmente já na cidade de Suez, palco do grupo de que faz parte com a Tunísia, Mali e Mauritânia.

Representarão o país no CAN do Egipto Landu, Toni Cabaça, Ndulo (Guarda-redes), Isaac, Massunguna, Paizo, Edy Afonso, Wilson, Bastos, Jonathan Buatu, Bruno Gaspar (Defesas), Herenilson, Show, Macaia, Stélvio Cruz, Djalma Campos, Freddy, Geraldo (Médios), Mabululo, Mateus Galiano, Wilson Eduardo, Gelson Dala e Evandro Brandão (Avançados).

Os Palancas Negras já estiveram nos campeonatos africanos da África do Sul (1996), Burkina-Faso (1998), Egipto (2006), Ghana (2008), Angola (2010), Gabão/Guiné-Equatorial (2012) e África do Sul (2013).