FILDA 2019 avaliada em AKz 530 milhões

ANA CELESTE BAPTISTA, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEAMENTO (ARQ) (FOTO: JOAQUINA BENTO)

Quinhentos e trinta milhões de kwanzas é o valor necessário para a realização, sem constrangimentos, da 35ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA 2019), que contará com 750 expositores, segundo fonte do Ministério da Economia e Planeamento.

De acordo com a Angop, a directora do Gabinete de Comunicação e Imagem do Ministério da Economia e Planeamento, Ana Celeste Baptista, que falava hoje em conferência de imprensa, afirmou que a exposição terá o apoio da União Europeia e vai decorrer de nove a 13 de Julho próximo.

Revelou que o evento já tem presença confirmada de 22 países, mais três em relação ao ano de 2018.

Entre os convidados, disse, estão Portugal, Alemanha, Indonésia, Turquia, França, Índia, China, Reino Unido, Noruega, Suécia, Suíça, Israel, Brasil, Japão, Bielorrússia, Uruguai, Itália e Macau (uma das regiões administrativas especiais da República da China).

De acordo com Ana Celeste Baptista, o número de solicitações de empresas estrangeiras para o evento reflecte a pretensão e os esforços do Executivo de atrair mais investimentos para o país.

Os expositores vão representar empresas dos sectores da construção civil, indústria ligeira e pesada, telecomunicações, electrónica, processamento alimentar, serviços, transporte, agricultura, mineração, serviços financeiros, banca, seguros, restauração, imobiliário e outros.

Os expositores nacionais lideram a lista com 69% de participação.

Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Eventos Arena, Bruno Albernaz, frisou que, entre outros eventos, o programa prevê a realização de uma conferência internacional sobre modalidade de financiamento para o desenvolvimento económico.

Segundo estimativas da organização, a FILDA deste ano, que decorrerá na Zona Económica Especial Luanda-Bengo, num espaço de 28 mil metros quadrados, vai criar 30 postos de trabalho temporários durante os cinco dias do evento.

Bruno Albenaz disse que a previsão é receber 17 mil visitantes, contra os 10 mil visitantes/dia de 2018.

Em 2018, FILDA contou com mais de 350 expositores de 19 países.