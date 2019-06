EUA reiteram programa Porsper Africa com 50 milhões de dólares

VOA

A sub-secretária do Comércio dos Estados Unidos, Karen Dunn Kelley, reiterou em Maputo a ênfase do novo programa do Governo americano para África, com o nome de Prosper Africa, que visa mudar o foco de ajuda para a indústria e comércio.

O programa de 50 milhões de dólares vai fornecer ajuda técnica a companhias americanas que estejam a tentar entrar ou a crescer no mercado africano.

Kelley fez notar que as exportações americanas para África caíram quase um terço desde o seu ponto alto em 2014 e que a administração Trump quer mudar essa realidade, identificando oportunidades de negócios e de financiamento, redução de barreiras comerciais, entre outras.

Uma nova agência governamental americana, a Corporação Para o Financiamento de Desenvolvimento Internacional, vai começar a operar em Outubro e pretende duplicar os fundos para investimento americano em países de baixo rendimento, incluindo no continente africano.

A nova política americana para África foi inicialmente anunciada há seis meses pelo Conselheiro de Segurança Nacional John Bolton, que, na altura, disse ter intenção de fazer face à crescente influência da China e Rússia no continente.