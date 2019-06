CEDEAO ameaça com novas sanções contra políticos guineenses

VOA

A delegação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que esteve em Bissau, nos últimos dias, ameaça com novas sanções se antes do dia 23 de Junho, data do fim do mandato do Presidente da República, não for nomeado um novo primeiro-ministro.

“A delegação reafirma a sua determinação, recomendando novas sanções a todos os que são responsáveis pelo processo de normalização”, disse o presidente da Comissão da CEDEAO, Jean Klaud Kassidrou.

Para a delegação da organização sub-regional, o novo primeiro-ministro deve ser aquele que for indicado pelo partido vencedor das eleições, neste caso, o PAIGC.

A ameaça de sanções da CEDEAO visa os autores que, no seu entender, estariam a obstruir o processo da normalização democrática do país.

Em Fevereiro de 2018, a CEDEAO aplicou sanções a 19 personalidades guineenses por, segundo a organização, obstruírem a implementação do Acordo de Conacri.

Da lista constavam, entre outros, o secretário-geral do PRS, Florentino Mendes Pereira, dois procuradores-gerais da República, vários elementos do chamado “grupo dos 15”, hoje MADEM-G15, entre eles o seu coordenador Braima Camara, e um filho do Presidente da República, José Mário Vaz.