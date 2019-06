Operação no multicaixa (Foto: António Escrivão)

Cartão multicaixa não pode ser usado no estrangeiro

A Empresa Interbancária de Serviços (EMIS) esclareceu hoje (quinta-feira), em Luanda, que o cartão multicaixa não pode ser usado para fazer pagamentos ou levantamentos no estrangeiro.

Numa nota de imprensa, publicada hoje, a EMIS explica que apenas os cartões de marca internacional Visa ou Master Card estão habilitados a fazer essas operações no estrangeiro.

O esclarecimento da EMIS contraria a informação que apontava que, com o cartão multicaixa – instrumento de uso para pagamento interno, se poderia fazer transacções no exterior do País.

Na nota, avança a Angop, a EMIS enfatiza o facto de, o cartão multicaixa, poder ser usado a partir do exterior para fazer pagamentos dentro de Angola, através da aplicação “multicaixa Express”, tudo se passando como se o cartão estivesse a ser usado em território angolano.