Carolina Cerqueira ‘deixa’ cultura e assume Ministério para Área Social

A ministra da Cultura Carolina Cerqueira foi exonerada das suas funções, pelo Presidente da República e titular do poder Executivo e passa, doravante, a assumir o cargo de ministra para a Área Social.

De acordo com uma nota chegada à Redacção do Portal de Angola, em sua substituição no Ministério da Cultura, João Lourenço nomeou Maria da Piedade de Jesus, até então, secretária de Estado da Cultura.

Siga a nota na íntegra abaixo:

O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nos termos da Constituição da República de Angola, decreta o seguinte:

É exonerada Carolina Cerqueira, do cargo de Ministra da Cultura;

É exonerada Maria da Piedade de Jesus, do cargo de Secretária de Estado da Cultura;

É nomeada Maria da Piedade de Jesus, para o cargo de Ministra da Cultura;

É nomeada Carolina Cerqueira, para o cargo de Ministra de Estado para a Área Social.

CASA CIVIL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA em Luanda, 20 de Junho de 2019.