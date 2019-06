Angola preside sessão da conferência do trabalho

A Represente de Angola junto do Escritório das Nações Unidas e demais Organizações Internacionais em Genebra, Margarida Izata, presidiu na tarde de quarta-feira, 19, os trabalhos do 2º segmento de alto nível, inserida nas actividades da 108ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho (CIT).

Na sessão intervieram, entre outras entidades, o Rei do Lesotho, Letsie III, o 1º vice-presidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, o 1º ministro de Portugal, António Costa e o presidente da Colômbia, Ivan Marquez.

No encontro, escreve a Angop, Angola está presente com uma delegação ministerial liderada pelo ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Jesus Faria Maiato.

Segunda-feira, na sua intervenção Jesus Maiato assumiu o compromisso de Angola em dar cumprimento às directivas constantes no relatório da OIT, com vista a assegurar, colmatar e minimizar o impacto destas mudanças no mundo do trabalho.

Angola é membro de pleno direito da OIT há 43 anos.

Ao longo destes anos, o país ratificou e adoptou inúmeros instrumentos normativos (convenções, recomendações e protocolos), entre as quais oito convenções fundamentais.

O evento, que tem o seu fim previsto para o dia 21, reúne mais de 50 Chefes de Estado e de Governo do mundo, incluindo o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a Presidente da 73ªSessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, Maria Fernanda Espinosa, para além de 187 delegações tripartidas dos Estados membros da OIT, formados por representantes dos governos, associações de empregadores e de trabalhadores.