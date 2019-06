UNITA quer fazer da aldeia Lopitanga um local turístico

Além da criação, dentro de dias, da Fundação Jonas Malheiro Savimbi, a UNITA pretende, igualmente, fazer da aldeia de Lopitanda uma área de atracção turística.

Segundo o JA, a informação foi avançada segunda-feira, no Cuito, pelo coordenador do grupo parlamentar da UNITA na província do Bié, Manuel Savihemba, durante uma conferência de imprensa que serviu para falar dos projectos que o partido tem para enaltecer a figura do fundador do partido.

O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, recentemente, durante um acto que serviu para fazer o balanço das exéquias do fundador do partido, já havia anunciado que se pretende criar a Fundação Jonas Malheiro Savimbi.

Na segunda-feira, o deputado Manuel Savihemba acrescentou à intenção de criação da fundação os projectos de construção de uma estátua de Jonas Savimbi e de fazer da aldeia de Lopitanga um local de referência histórica e turística.

O deputado informou que a UNITA traçou um conjunto de projectos que visam enaltecer a dimensão histórica de Jonas Savimbi, tendo destacado a transformação de Lopitanga num lugar de interesse público, onde várias personalidades possam efectuar visitas e buscas de conhecimentos.

Na óptica de Manuel Savihemba, a aldeia de Lopitanga tornou-se hoje uma referência internacional, pois muitas pessoas já manifestaram o interesse em conhecer o local.