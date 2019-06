PR reuniu com técnicos da Reserva Federal dos EUA

Presidente João Lourenço concedeu audiência esta quarta-feira (19) à delegação da Reserva Federal dos Estados Unidos da América que veio a Luanda para uma missão oficial.

A delegação de alto nível da Reserva Federal dos Estados Unidos da América chegou nesta terça-feira, 18, em Luanda, para uma visita de trabalho de 48 horas, com o objectivo de abordar com as autoridades angolanas assuntos relativos à recuperação da moeda norte-americana nas operações com correspondentes bancários.

(Em actualização…)