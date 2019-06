N’GOLÁ Festival em São Tomé

O lançamento do N’GOLÁ Festival acontecerá em julho de 2019, na Ilha de São Tomé e Príncipe. Desde 1995 a Bienal de São Tomé e Príncipe estabeleceu um aclamado programa local.

Para a edição de 2019 a Bienal tem o prazer de anunciar um extenso programa de festival na ilha. O novo conceito do N’GOLÁ Festival é delineado pela curadora da 8ª edição, Renny Ramakers (co-fundadora da Droog, em Amesterdã, Holanda).

Este formato tem a intenção de ir além e ampliar suas fronteiras anteriores, ganhando um novo caráter multidisciplinar e multicultural. Com isto, o N’GOLÁ abraça não só as artes visuais, mas também moda, arquitetura, música, gastronomia, tecnologia, artesanato e natureza.

Durante os meses de julho e agosto de 2019 o N’GOLÁ unirá comunidades locais, viajantes e artistas, através dos espaços de projetos da ilha. O N’GOLÁ deseja apresentar a arte contemporânea da África como fator unificador entre as pequenas ilhas de São Tomé e Príncipe e o resto do continente africano.

O N’GOLÁ sublinhará a força da paixão, da beleza e da habilidade africana, não só estimulando o entusiasmo e o interesse no mundo da arte contemporânea da África, mas também desafiando a criatividade da comunidade artística local.

O N’GOLÁ acontecerá de 26 de Julho a 18 de Agosto de 2019.

N’GOLÁ

Imagem de campanha

A campanha para o N’GOLÁ Festival, feita pelos fotógrafos Jan Hoek (holandês) e Stephen Tayo (nigeriano), carrega o nome “Como eu quero parecer no futuro” (“What I want to look like in the future”).

O ponto inicial dessas séries é uma conexão entre estilistas de moda de vanguarda de Lagos, orientados para o futuro, e as crianças, deixando que elas escolham e mostrem como gostariam de se parecer no futuro, ilustrando essa visão com partes das coleções dos estilistas.

Isso sublinha a força do individual e a imaginação infantil, que é a base para a melhor arte e moda. Estas são as qualidades que o N’GOLÁ celebrará, com uma campanha vibrante e divertida, estrelando estas crianças do futuro.

Programa

O N’GOLÁ Festival será apresentado em vários lugares de São Tomé e Príncipe e incluirá projetos comissionados em espaços notáveis, exibições de arte, experiências gastronômicas, excursões na floresta tropical, performances de arte interativa em diversos

bairros da cidade, shows de moda, aceso à workshops, palestras e vários eventos de música.

(Nota enviada ao Portal de Angola com pedido de publicação)