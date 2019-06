Angop

O mundo assinala hoje o Dia da Consciência Sobre Doença Falciforme, uma data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), para informar e consciencializar as populações sobre esta enfermidade.

Em Angola, cerca de mil casos são notificados anualmente no Hospital David Bernardino, onde as autoridades sanitárias, através do programa Nacional de Controlo da Doença Falciforme, criaram uma área com recursos humanos e materiais específicos, para atender a demanda.

Para esta tarefa, o Hospital conta com duas salas, oito médicos, dois enfermeiros, três técnicos de análises, três médicos de consulta e o mesmo número na triagem e encaminhamento para consultas.

Apesar de não haver cura para esta doença, o tratamento com o método terapêutico Didrixureia tem alcançado excelentes resultados na sua aplicação aos doentes que dão entrada no Hospital David Bernardino.

Os primeiros tratamentos de anemia de células falciforme em Angola começaram em 1977.

A Anemia falciforme é uma doença hereditária (passa dos pais para os filhos) caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos, tornando-os parecidos com uma foice, daí o nome falciforme.

Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia. Essa condição é mais comum em indivíduos da raça negra.

A anemia falciforme pode manifestar-se de forma diferente em cada indivíduo. Uns têm apenas alguns sintomas leves, outros apresentam um ou mais sinais. Os sintomas geralmente aparecem na segunda metade do primeiro ano de vida da criança.

A dor nos ossos e nas articulações, icterícia (cor amarela nos olhos e pele), infecções, úlceras são alguns sintomas da doença.