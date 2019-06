Lunda Norte com oito zonas livres de analfabetismo

Angop

As localidades Veiga e Roque (Lucapa), Kandjamba (Tchitato), Kasexi, Bala Bala e Quinongue (Cuango), Serração Malengue e Kamana (Cambulo), na Lunda Norte, estão consideradas livres do analfabetismo, informou hoje (quarta-feira), no Dundo, a directora do Gabinete Provincial da Educação, Bernadeth Cachoco.

Fez saber que de 2018 a presente data foram alfabetizados 13 mil cidadãos nos módulos 1, 2 e 3, através do programa “Sim eu Posso”, assegurados por quatrocentos e 40 alfabetizados.

Deste número, as mulheres foram as que mais aderiram ao programa, que contou com o apoio de diferentes parceiros locais, como as Forças Armadas Angolanas (FAA), JMPLA, Escola Superior Politécnica do Cuango e Igrejas.

Relativamente a situação dos subsídios atrasados, explicou que a dívida acumulada ronda os 188 milhões de kwanzas, mas o ministério de tutela disponibilizou, 31 milhões de kwanzas, para o pagamento dos meses de Maio, Junho, Julho de 2015, para os mil e 54 alfabetizadores, aguardando-se a regularização da situação.