Governo de Benguela quer maior entrosamento com sector económico

O Governo Provincial de Benguela vai trabalhar, doravante, no estreitamento das relações com as associações afectas ao sector económico, no sentido de traçarem as linhas orientadoras do crescimento da economia local.

Essa afirmação é do governador provincial de Benguela, Rui Falcão, que falava à Angop, acrescentando que esse crescimento será alicerçado com o lançamento do programa de investimentos nos municípios.

Na mesma senda, o governante defendeu a necessidade do fortalecimento do empresariado local, para criação de mais empregos e garantia de sustentabilidade das famílias.

Rui Falcão reafirmou o compromisso do governo local, no sentido de continuar a resolver os problemas sociais da população, fundamentalmente em termos de fornecimento de energia eléctrica e de água, aposta num serviço de saúde de qualidade e na qualidade do ensino.

Nesse quesito, destaque para a melhoria que a província regista actualmente em termos de fornecimento de energia eléctrica, depois dos constantes apagões por vários anos, resultado da ligação da rede ao sistema de produção da região norte do país, concretamente a partir da barragem de Cambambe, enquanto se assiste a investimentos consideráveis nos sectores das águas, saúde e educação.

Relativamente ao recente congresso do MPLA, o também primeiro secretário dessa formação política em Benguela considerou-o “estrondoso”, pelo nível de participação e de abordagens.

Rui Falcão mostrou a sua satisfação pelo facto da província eleger mais cinco novos membros ao comité central do partido, que vão trabalhar no fortalecimento do MPLA em Benguela rumo à vitória nas eleições autárquicas.

