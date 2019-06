Girabola2019/20: Derbi 1.º de Agosto – Petro na 11.ª jornada

O maior clássico do futebol nacional referente ao Girabola2019/20, entre 1º de Agosto e Petro de Luanda, acontece na 11ª jornada do campeonato, que inicia dia 16 de Agosto próximo, apurou a Angop, nesta quarta-feira, na capital do país.

Segundo o sorteio, realizado na sede da Federação Angolana de Futebol (FAF), em Luanda, o 1º de Agosto, campeão em título, joga na condição de visitado.

Na última temporada, os “militares” venceram na primeira volta por 1-0, com golo do capitão Dany Massunguna, e empataram a zero na segunda volta, desafios disputados no estádio 11 de Novembro.

O Petro de Luanda é a equipa nacional com mais títulos nacionais ( 15), contra 13 do 1º de Agosto.

Calendário completo da primeira jornada:

Desportivo da Huíla – Bravos do Maquis

Sagrada Esperança – Interclube

Sporting de Cabinda – Recreativo do Libolo

Ferroviário do Huambo – Kuando Kubango FC

1º de Maio – Académica do Lobito

Benfica do Lubango – Petro de Luanda

Progresso do Sambizanga – 1º de Agosto