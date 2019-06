Forças de segurança afegãs lançam ofensiva na fortaleza Talibã

As forças de segurança afegãs deslocaram as atividades de uma postura defensiva para uma abordagem ofensiva na província de Helmand, no sul do país (© AFP 2019 / NOOR MOHAMMAD)

As forças de segurança afegãs deslocaram as actividades de uma postura defensiva para uma abordagem ofensiva na província de Helmand, no sul do país, considerada uma das principais fortalezas do movimento talibã e um importante centro produtor de drogas, o governador de Helmand, Mohammad. Yasin Khan disse.

“Temos uma equipe muito bem coordenada. Mudamos de [nossas operações] de defensivos para ofensivos e recuperamos o terreno”, disse o governador citado pela Sputnik.

De acordo com o chefe de polícia da província de Helmand, Isahmudin Helmandi, as pessoas da região querem segurança e apoio às operações realizadas pela polícia local.

A província do sul tem sido considerada uma das províncias mais mortais, já que muitos dos seus distritos permanecem sob o controlo Talibã. A província de Helmand também continua a ser um dos principais produtores de drogas ilegais no país, incluindo a heroína.

Os Estados Unidos e os Talibãs vêm negociando um acordo para a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão e uma garantia Talibã de que o solo afegão não será usado para abrigar membros do grupo terrorista Al-Qaeda. Representantes Talibãs e de Washington realizaram seis rondas de conversas extensas, com apenas um pequeno progresso.

O movimento talibã e as autoridades afegãs ainda não realizaram conversações directas. Moscovo também forneceu uma plataforma para conversações entre os afegãos. Duas dessas reuniões ocorreram na capital russa desde Fevereiro, com uma delegação Talibã presente a cada vez. As conversações também tiveram a participação de proeminentes políticos afegãos, incluindo o ex-presidente Hamid Karzai.

O Afeganistão há muito sofre com uma situação de segurança instável. O governo vem combatendo o movimento Talibã, que vem travando uma guerra contra Cabul há quase duas décadas, e o grupo terrorista Daesh, que actua no Afeganistão desde 2015.

* Daesh (também conhecido como IS / ISIS / Estado Islâmico), Taleban, al-Qaeda são grupos terroristas banidos na Rússia e em muitos outros países.