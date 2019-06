Escândalo: Jogadores da Nicarágua apanhados em flagrante com prostitutas

Desporto ao Minuto

Um escândalo está a abalar a Nicarágua e já corre todo o mundo. A selecção deste país está actualmente a partir na Gold Cup, competição que decorre na Jamaica.

No hotel de concentração da selecção da América Central, três jogadores foram apanhados em flagrante delito com prostitutas durante o estágio.

Em declarações ao canal TN8, o seleccionador Henry Duarte lamentou o sucedido, relevando o nome dos jogadores envolvidos.

“Sinceramente não estava à espera disto. Há jogadores de quem tens uma ideia formada e destes três não esperava. Sinto-me enganado por eles. À 1 da manhã a segurança do hotel acordou-me e mostraram-me um vídeo de alguns jogadores a entrar nuns quartos diferentes. Dava para ver o equipamento, não conseguia distinguir quem eram, mas os seguranças sabiam que eram o Carlos Chavarría, o Carlos Montenegro e o Marlon López”, começou por dizer, antes de falar sobre o que tinha ocorrido nos quartos.

“Perguntei-lhes a que horas é que aquilo tinha acontecido e disseram-me que eles ainda estavam nos quartos e não gostei nada. Fomos a um quarto e ouvimos uns barulhos. Batemos à porta e apareceu uma das raparigas a dizer que não havia nada ali, que estava numa festa com umas amigas, a desfrutar.”

Não satisfeito com esta explicação, Henry Duarte prosseguiu a sua ‘investigação’: “Fui a outro quarto, com autorização para entrar. Apareceu uma rapariga, a sair do duche. Às 2 da manhã, estava a tomar banho, e o Marlon López estava lá. Disse-lhe o mesmo. Que podia ficar descansado, podia continuar com a festa. Quando terminasse podia arrumar as suas coisas e que fosse para casa.”

Os três jogadores envolvidos já foram expulsos da selecção e, desta forma, a Nicarágua vai prosseguir na Gold Cup com apenas 20 jogadores. Na próxima sexta-feira volta a entrar em campo, frente ao Haiti.