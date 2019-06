Director da Saúde desencoraja partos caseiros

Director do Gabinete Provincial da Saúde na Lunda Sul, Isaac Tchozo, desaconselhou as mulheres a efectuarem o serviço parto em casa (DR)

O director do Gabinete Provincial da Saúde na Lunda Sul, Isaac Tchozo, desaconselhou hoje, quarta-feira, em Saurimo, as mulheres a efectuarem o serviço parto em casa, por constituir risco para a saúde da mãe e do bebé.

Em declarações à Angop, sobre os cuidados na gravidez, disse que os partos caseiros tornam-se ainda mais complexo quando as gestantes são seropositivas, visto que deve-se realizar o Corte de Transmissão Vertical, prática que as parteiras tradicionais não dominam.

Essa técnica, ressaltou, é feita nas maternidades por especialistas da área, para evitar a contaminação do vírus do VIH/Sida da mãe para o bebé.

Fez saber que técnicos do sector da Saúde da província da Lunda Sul, em colaboração com parceiros, está a efectuar campanhas de sensibilização nas comunidades para encorajar as mulheres a realizarem o serviço de parto nas maternidades, ao invés de optarem por darem a luz em casa.