Delegação da Reserva Federal Americana já em Luanda

Uma delegação de alto nível da Reserva Federal dos Estados Unidos da América chegou nesta terça-feira, em Luanda, para uma visita de trabalho de 48 horas, com o objectivo de abordar com as autoridades angolanas assuntos relativos à recuperação da moeda norte-americana nas operações com correspondentes bancários.

No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, explica Angop, a delegação americana, integrada por três funcionários, nomeadamente Matt Nemeth, Anthony Reginelli e Taryn Nelson, foi recebida por responsáveis do Banco Nacional de Angola (BNA) e por membros da embaixada americana no País.

A delegação, que não prestou declarações à imprensa, vai durante a sua permanência de dois dias no país cumprir uma intensa jornada de trabalho com responsáveis do BNA e com outras autoridades ligadas ao sector financeiro do País.

A propósito desta visita, o governador do BNA, José de Lima Massano, disse há quase duas semanas que as discussões com os representantes da Reserva Federal visam estreitar as relações entre as duas instituições, para viabilizar o intercâmbio entre os dois países.

“Queremos, com este encontro, manter um diálogo permanente que facilite executar as operações monetárias que foram terminadas com alguns bancos” internacionais, afirmou o governador do BNA, numa referência às relações com os bancos correspondentes interrompidas em 2016, agravando a crise cambial que o país vive desde 2014.

O regresso da delegação americana está previsto para quinta-feira.