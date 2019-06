Chissano considera que paz está longe de ser consolidada

Folha de Maputo

O antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, diz que a paz em Moçambique está longe de ser consolidada apesar dos avanços alcançados, realçando que a fraca participação e inclusão dos moçambicanos pode comprometer a sua construção.

Chissano falava em Maputo, durante o diálogo de alto nível sobre democracia e desenvolvimento económico no país. Falando para uma plateia composta por figuras de vários extratos sociais desde nacionais e estrangeiros o antigo presidente chefe de Estado lembrou que a paz, a democracia e o desenvolvimento são elementos que não podem ser dissociados.

Chissano defendeu ainda que as políticas públicas são fundamentais para um melhor relacionamento entre o povo. Aliás, no seu entender, a paz vai além do calar das armas.

O evento tinha como principal objectivo promover discussões construtivas que permitam forjar perspetivas, a longo prazo para melhorar o desenvolvimento nacional.