Boris Johnson vence terceiro voto para líder dos conservadores

Ex-ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, surge como favorito à sucessão de Theresa May no N.º 10 de Downing Street (© EPA/ANDY RAIN)

DN | Patrícia Viegas

Boris Johnson saiu vencedor da terceira volta de votações na escolha do futuro líder do Partido Conservador. Obteve 143 votos dos 313 deputados conservadores. Não houve nenhum voto nulo. Sozinho, o ex-jornalista conseguiu o mesmo número de votos do que os três outros candidatos que agora continuam na corrida à liderança dos Tories.

Em segundo lugar ficou Jeremy Hunt, atual ministro dos Negócios Estrangeiros, com 54 votos, seguido de Michael Gove, actual ministro do Ambiente britânico, com 51 votos, de Sajid Javid, atual ministro do Interior, com 38 votos, do Rory Stewart, actual ministro do Desenvolvimento Internacional, com 27 votos. Este último foi eliminado. E poderá agora apoiar Gove numa frente contra o ex-chefe da diplomacia de Theresa May e brexiteer radical.

Na votação desta quarta-feira foi eliminado o candidato com menos votos independentemente da percentagem atingida. Por fim, na quinta-feira, decorre uma série de votações até ficarem apenas dois candidatos. Se um deles não desistir a favor do outro, como aconteceu quando Theresa May ascendeu à liderança, o voto é alargado aos militantes do Partido Conservador. A partir de dia 22, os cerca de 160 mil membros dos Torues devem receber um boletim de voto, que terão de enviar pelo correio até 22 de Julho. O vencedor será anunciado nos dias seguintes. E o N.º 10 de Downing Street terá novo inquilino. À sua espera o dossier explosivo do Brexit que, segundo a última extensão do Artigo 50.º, deve acontecer até dia 31 de Outubro.

Na segunda volta, que aconteceu na terça-feira, os resultados foram os seguintes:

Boris Johnson – 126 votos

Jeremy Hunt – 46 votos

Michael Gove – 41 votos

Rory Stewart – 37 votos

Sajid Javid – 33 votos

Dominic Raab – 30 votos

Este último não obteve os 10% exigidos e ficou de fora. Já apoiou, entretanto, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Theresa May e defensor de uma saída, com ou sem acordo, do Reino Unido da UE.

Na primeira volta, há seis dias, os resultados foram os seguintes:

Boris Johnson – 114 votos

Jeremy Hunt – 43 votos

Michael Gove – 37 votos

Dominic Raab – 27 votos

Sajid Javid – 23 votos

Matt Hancock – 20 votos

Rory Stewart – 19 votos

Andrea Leadsom – 11 votos

Mark Harper – 10 votos

Esther McVey – 9 votos

Estes três últimos foram eliminados por não terem atingido o mínimo de votos necessário.

Entre os resultados da primeira e da segunda volta o destaque foi para a subida do ministro do Desenvolvimento Internacional. O diplomata Rory Stewart, com um discurso moderado, pode ser o outsider a congregar apoios contra Boris Johnson. Esta quarta-feira, o candidato confirmou estar em conversações com o candidato Michael Gove, no sentido de formar uma possível aliança. “Estamos a discutir uma combinação de forças porque está claro que o Boris vai até ao fim. A questão agora é saber quem vai estar na melhor posição para ficar frente-a-frente com Boris e fazer as perguntas que são necessárias”, declarou Rory Stewart, deputado eleito pela circunscrição de Penrith and the Border, à BBC.