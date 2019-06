“Barreiras ao jornalismo pertencem ao passado”, garante Nuno Carnaval

VOA | Armando Chicoca

Os deputados da Comissão de Cultura, Assuntos Religiosos, Comunicação Social, Juventude e Desportos de Angola visitaram as empresas de comunicação social na cidade de Namibe e ouviram queixas dos problemas que enfrenta, tanto públicos como privados

Carla Miguel, directora da TPA Namibe, esclareceu que há “poucos quadros e os meios de transportes também são ínfimos” e pediu que olhem para o facto de vários jornalistas não terem casa, “enquanto há as centralidades”

A Angop não foge à mesma regra, segundo disse a delegada Anabela do Céu.

A nível dos órgãos privados, a falta de acesso às fontes foi apontado como o principal problema que eles enfrentam.

Os deputados também estiveram com correspondente da VOA e representantes do Folha8.

Nuno dos Anjos Caldas Albino Carnaval, presidente da Comissão, disse à VOA que “a abertura democrática em Angola é irreversível e que as barreiras ao exercício do jornalismo pertencem ao passado”.

O deputado pela CASA-CE, Makuta Nkondo, relembrou na oportunidade os momentos mais difíceis por que passaram alguns jornalistas angolanos na era do partido único.

Os parlamentares tinham agendado ainda para hoje um encontro com todos os profissionais da comunicação social, no anfiteatro do Governo Provincial do Namibe.