Aumenta número de incêndios na Lunda Norte

De Janeiro até a presente data foram registados na província da Lunda Norte 56 incêndios, contra 42 ocorridos no igual período anterior, cujas queimadas causaram mais do que seis mortes.

Essa informação foi avançada hoje, quarta-feira, pelo porta-voz do Comando Provincial do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) da Lunda Norte, Maurício Elalu, durante uma campanha de sensibilização da população para evitar as queimadas anárquicas.

Segundo avança Angop, disse que a maior parte dos incêndios foi causada por armazenamento inadequado de tambores de combustíveis, velas acesas, uso indevido do gás butano, curto-circuitos e queimadas anárquicas.

Apelou aos habitantes da província da Lunda Norte, principalmente, os das zonas rurais no sentido de evitarem as queimadas anárquicas, por constituir perigo visto que os incêndios, sobretudo, nesta época seca, tendem em propagar-se e podem atingir as áreas residenciais.

Por seu turno, o secretário da regedoria Samacaca, José Muapesse, admitiu ter assistido algumas queimadas anárquicas que atingiram a linha de alta tensão, colocando em perigo um bem público.

Em Março deste ano, precisou, aconteceram um incêndio que destruiu uma residência e vitimou mortalmente seis pessoas da mesma família.