Angola aposta na diplomacia económica

Conselho Consultivo do MIREX reúne quadros do sector (FOTO: FRANCISCO MIÚDO)

O ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, defendeu, nesta quarta-feira, em Luanda, uma diplomacia com impacto real na economia e na sociedade angolana, tendo em vista a captação de mais investimento estrangeiro para o país.

No discurso de abertura do VIII conselho consultivo do seu pelouro, Manuel Augusto considerou fundamental que se opte por uma diplomacia proactiva e focada na diversificação económica nacional.

No encontro, a decorrer até quinta-feira (20), o chefe da diplomacia angolana referiu-se à necessidade de o país apostar mais no ingresso de quadros angolanos nos órgãos de decisão das diferentes organizações internacionais e regionais.

Perante os participantes na reunião consultiva ordinária do Ministério das Relações Exteriores (MIREX), Manuel Augusto considerou indispensável a dinamização das relações com as comunidades angolanas no exterior.

Traçou como metas imediatas a efetivação do programa especial de registo civil, sobretudo, nos países fronteiriços, a fim de assegurar a participação da diáspora no desenvolvimento do país.

O ministro Manuel Augusto declarou, perante os directores dos órgãos executivos centrais, embaixadores, cônsules e chefes de departamento, que continua a dedicar atenção à conclusão dos acordos de promoção e protecção recíproca de investimentos.

Segundo o titular da pasta do MIREX, isto visa, entre outros factores, evitar a dupla tributação, criar um ambiente de negócios de confiança, bem como consolidar parcerias, tendo em vista a concretização dos programas do Executivo angolano.

No quadro bilateral, o chefe da diplomacia angolana realçou a importância da eliminação dos constrangimentos, ainda existentes, na concessão de vistos, principalmente, para homens de negócios, e apelou aos chefes de missão para uma gestão responsável e transparente do dinheiro público.

O VII conselho consultivo está a debater a “gestão das missões diplomáticas e consulares e a reforma dos funcionários”, bem como o “plano de redimensionamento e o fundo interno do Ministério das Relações Exteriores”.

O encontro, que analisa a vida interna do MIREX, decorre sob o lema “Reforma e formação: uma visão virada para o futuro”.