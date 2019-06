Abertas candidaturas para bolsas em música e artes cénicas

A União Europeia (UE) anunciou, nesta quarta-feira, em Luanda, a disponibilidade de 24 bolas de estudos para licenciaturas e mestrados em música e artes cénicas.

De acordo com uma nota de imprensa chegada, nesta quarta-feira, à Angop, a primeira fase de inscrições decorre entre 14 de Junho e 4 de Julho, para candidatos a licenciatura, e entre 5 de Julho e 12 de Setembro, para candidatos a mestrado.

As bolsas destinadas aos Países Africanos de Língua Portuguesa (Palop) e a Timor Leste faz parte do programa ProCultura-Promoção do Emprego nas Actividades Geradoras de Rendimento no Sector Cultural.

No período entre 2019 e 2020 serão atribuídas 48 bolsas de estudos internacionais de licenciatura e de mestrado, entre outras actividades, destinadas a reforçar competências nos sectores culturais dos seis países do projecto, nas áreas da música e das artes cénicas.

O programa visa contribuir para a criação de emprego em actividades geradoras de rendimento na economia cultural e criativa nos Palop e Timor-Leste, entre 2019 e 2023, com um orçamento de 19 milhões de euros.

O ProCultura é uma acção do programa indicativo multianual Palop-Timor-Leste e UE financiada pela UE, co-financiada e gerido pelo Instituto Português-Camões e pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Esta acção é enquadrada pelos princípios do Consenso Europeu em matéria de desenvolvimento (O Nosso Mundo, a Nossa Dignidade, o Nosso Futuro), nomeadamente, pelo reconhecimento de que a cultura favorece a inclusão social, a liberdade de expressão, a formação da identidade, o empoderamento civil e a prevenção de conflitos e pela intenção da UE e dos seus Estados membros de fomentar a economia e as políticas culturais quando estas contribuam para alcançar o desenvolvimento sustentável.

Os interessados deverão consultar o regulamento e os formulários de candidatura em: https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/bolsas-estudo.