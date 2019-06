Prémios Lusófonos da Criatividade na UCCLA

Os Prémios Lusófonos da Criatividade, existentes há 6 anos, são o mais antigo festival internacional de publicidade sediado em Portugal e o único, à escala mundial, dedicado em exclusivo aos países de língua oficial portuguesa. A entrega de prémios do 3.º quadrimestre de 2018/2019 terá lugar no dia 24 de junho, a partir das 10 horas, na UCCLA.

Será um dia com grandes conferências, totalmente gratuitas. Será também neste dia que serão conhecidos os trabalhos vencedores e ainda as Agências e Produtoras do Ano Lusófonas e também de cada país.

Os três oradores confirmados para as conferências sobre o tema humor são:

– Marcelo Reis, Co-CEO e CCO da Leo Burnett no Brasil;

– Tatiana Pacheco, Managing Director da RAPP também no Brasil;

– Felipe Luchi, CCO e Partner da Lew’Lara\TBWA, um dos nomes mais conhecidos da publicidade no Brasil e também no mundo.

A conferência de Marcelo Reis sobre “Criatividade e pessoas – O talento por trás dos talentos” irá decorrer às 16h30. As conferências de Tatiana Pacheco e de Felipe Luchi irão decorrer às 11h30 e 15h30, respectivamente.

Haverá, ainda, três painéis de conferências, a saber:

– Painel 1 – “O que é que o humor acrescenta à publicidade?” às 10h30;

– Painel 2 – “A publicidade brasileira é mais bem-humorada do que a portuguesa?” às 12h30;

– Painel 3 – “Marcas bem humoradas vendem mais?” às 14h30.

Após as conferências terá lugar a entrega de prémios. Como já é habitual, a entrada será gratuita, devendo os participantes apenas confirmar a sua presença através do e-mail: geral@premioslusofonos.com.

