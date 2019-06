Moçambique relativiza incidente com África do Sul

Moçambique relativiza incidente com África do Sul

Em Moçambique, apesar do incidente que resultou na morte de dois agentes da polícia na fronteira da Ponta do Ouro, o chefe da diplomacia garantiu que as relações com a África do Sul não seriam afectadas.

Segundo avança a RFI, ainda não são conhecidas as circunstâncias e as causas que levaram a que militares sul-africanos alvejassem mortalmente dois agentes da polícia moçambicana na fronteira da Ponta de Ouro, mas o ministro dos negócios estrangeiros e cooperação José- Pacheco assegurou que as boas relações entre Moçambique e África do Sul não serão afectadas.

Até porque em reacção ao caso o antigo estadista moçambicano Joaquim Chissano defendeu que as consequências de uma acção praticada por indivíduos não pode ser imputada aos Estados.

O velório dos dois agentes da polícia moçambicana, mortos por militares sul africanos no último Domingo, na fronteira da Ponta do Ouro, terá lugar nesta quarta-feira na capital do país.