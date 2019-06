Líderes da sociedade civil capacitados sobre desenvolvimento sustentável

Cidade do Huambo (DR)

Angop

Mil e 300 líderes de organizações da sociedade civil da província do Huambo foram capacitados, de Abril de 2016 a data presente, em matérias de desenvolvimento sustentável, para melhor dinamização das políticas de combate à pobreza e melhoria da condição de vida da população.

O facto foi dado a conhecer hoje, terça-feira, pelo gestor de projectos da Organização Não-governamental Associação de Desenvolvimento e Enquadramento Social das Populações Vulneráveis (ADESPOV) na província do Huambo, Alberto Ngunga Mango, durante o encerramento do projecto de instrução de líderes de organizações da sociedade civil no planalto central.

Para o efeito, informou que a ADESPOV, em parceira com a Visão Mundial, investiu 747 mil e 213 Euros, financiados pela União Europeia, no quadro do Programa de Desenvolvimento Económico-social das Comunidades.

Alberto Ngunga Mango disse que o projecto abrangeu igualmente os responsáveis pela execução dos programas de desenvolvimento das comunidades, em representação das 11 administrações municipais, tendo em conta a necessidade do fomento do bem-estar da população, com realce para a da zona rural.

O ciclo formativo, segundo o gestor da ADESPOV, serviu para tornar os líderes de organizações da sociedade civil e os técnicos das administrações municipais mais capazes de elaborarem projectos locais que se ajustem à realidade de cada comunidade, tendo, deste modo, contado com o apoio de uma empresa de consultoria, que se encarregou da avaliação das aulas práticas.

Os participantes foram ainda capacitados em matérias de boa governação, técnicas de elaboração de projectos, petições, sobre o papel da sociedade civil, de redes temáticas nos sectores da educação, saúde, agricultura, conselhos da criança e da juventude nesta região do país.

A ADESPOV, fundada em 2000, é uma ONG angolana que presta assistência à cidadãos em condições de vulnerabilidade, actuando nas áreas educação para saúde, cidadania e governação local, agricultura, saneamento e na capacitação comunitária.

Com uma extensão territorial de 35.771 quilómetros quadros, a província do Huambo, Centro-Sul de Angola, conta com uma população de dois milhões, 519 mil e 309 habitantes, distribuídos nos municípios do Bailundo, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Chinjenje, Ecunha, Huambo, Londuimbali, Longonjo, Mungo e Ucuma.