Lavador de carro morto por cem Kwanzas no Lubango

Um jovem de 21 anos foi morto com dois golpes de faca, um no tórax e outro no abdómen, por um amigo devido a uma suposta má divisão de cem Kwanzas resultantes da lavagem de uma viatura no bairro Nambambe, arredores do Lubango, na Huíla, escreve a Angop.

Segundo o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional da Huíla, Luís Filipe Zilungo, o facto teve lugar por volta das 17 horas de segunda-feira, após discussão, por a vítima ter resistido partilhar o valor da lavagem que efectuaram juntos.

A vítima teve morte imediata e o suspeito, de 20 anos, já está detido.

A briga decorreu em plena via pública, tendo a Polícia tomado conhecimento minutos depois, mediante denúncia das pessoas que testemunharam o facto e imobilizaram o agressor.

Outro caso informado pelo porta-voz faz referência a morte de uma cidadã de 33 anos de idade a catanada por um camponês de 35 anos, ocorrido domingo na comuna do Tchututi, município da Cacula, após uma suposta tentativa de roubo de milho por parte da vítima

Segundo o acusado, que está detido, a vítima teria sido flagrada por ele a a roubar o seu milho na lavra, tendo este desferido vários golpes com catana em diversas partes do corpo, causando-lhe a morte minutos depois.

Este não é o primeiro caso de justiça por mãos próprias, situação frequente na província, sobretudo no que diz respeito ao roubo de gado, cujas respostas têm sempre resultado em tragédia.

O município da Cacula dista 95 quilómetros a norte do Lubango e tem uma população estimada em mais de 90 mil habitantes.