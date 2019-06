Ilusionista desaparecido após truque que pode não ter corrido bem

Um ilusionista, conhecido como ‘Wizard Mandrake’, foi dado como desaparecido depois de ter sido colocado no rio Ganges, na Índia, preso com uma corda de aço, presa com um cadeado.

Segundo avança o NM, um guindaste ajudou o mago, de seu nome verdadeiro Chanchal Lahiri, a ser colocado no rio, enquanto familiares polícias e jornalistas assistiam a partir das margens.

Antes de dar início ao truque de magia, o homem, de 40 anos, afirmou que se conseguisse libertar-se seria algo “mágico”, caso contrário seria “trágico”.

O homem não surgiu à superfície, espoletando de imediato uma operação de busca. Até ao momento, ainda não foi encontrado.

Esta não seria a primeira vez que o ilusionista protagonizava uma demonstração semelhante. Há 21 anos, naquele mesmo rio, foi colocado dentro de uma caixa à prova de bala, fechada com um cadeado [momento representado na foto acima], e conseguiu libertar-se segundos depois.