Um ano atrás, Jaseh “XXXTentacion” Onfroy havia sido baleado depois de fazer compras na Riva Motorsports em Deerfield Beach, Flórida. Um vídeo perturbador começou a circular em meio a especulações em pânico. Infelizmente, o vídeo trouxe uma realidade sombria. O tiroteio foi fatal. XXXTentacion, na flor da idade, faleceu naquela tarde, aos 20 anos de idade. Embora relativamente novo no jogo, X deixou um legado notável.

Segundo avança o portal RAP+, o seu trabalho com Members Only abriu o caminho para o género “Soundcloud rap”. O seu par de álbuns de estúdio, 17 & ?, revelou um artista sem medo de assumir riscos estilísticos. Ele era um caloiro da XXL. E contribuiu para caridade, doando brinquedos, instrumentos musicais e videogame para pessoas carentes. Apesar do seu passado sombrio e as alegações perturbadoras que pairavam sobre ele, XXX parecia pronto e disposto a mudar para melhor. Um acompanhamento da sua carreira desde o início teria notado uma trajectória ascendente; suas mesquinhas disputas e tretas irracionais acabaram por ser esmagadas, incluindo um breve distanciamento com o seu melhor amigo e de longa data, Ski Mask The Slump God.

Como muitas figuras controversas, XXX provou ser decisivo na vida. Durante a sua breve mas impactante carreira, poucos artistas proeminentes o apoiaram, com excepção de Kendrick Lamar (ele elogiou 17 e lutou contra a decisão do Spotify de remover o catálogo de X), Joey Bada$$ (os dois estavam a trabalhar numa mixtape colaborativa) e PnB Rock, que forjou uma amizade genuína com o jovem da Flórida. Após a sua morte, muitos prestaram condolências, indicado por colaborações póstumas em álbuns como Tha Carter V e “Yandhi” de Kanye West.

No entanto, os seus seguidores permaneceram leais, saltando em massa para prestar respeito ao rapper. Até hoje, X é visto por muitos fãs jovens como uma lenda que define a sua era. Caso em questão, o seu single “Sad” é quase elegível para certificado de Diamente, um feito monumental.