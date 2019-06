GK Investiment Group quer investir em Angola

A empresa GK Investiment Holding Group pretende investir no mercado angolano, no domínio das infra-estruturas, tecnologia de informação, saúde e telecomunicações e petróleos.

A intenção da expansão de negócios do grupo, de acordo com Angop, foi manifestada nesta terça-feira, pelo seu presidente, Kamel Ghribi, durante um encontro com o ministro do Comércio de Angola, Joffre Van-Dúnem Júnior, que está em Maputo, onde participa na 12ª Cimeira Empresarial EUA-África, a decorrer de 18 a 21 de Junho.

Em Setembro próximo, o grupo desloca-se a Angola para encetar contactos com a AIPEX, na perspectiva de iniciar o processo de formalização da actividade em Angola.

“Pelo potencial que o grupo demonstrou poderão alargar os seus investimentos para outros sectores produtivos em Angola”, augura o ministro do Comércio de Angola, que falava à imprensa no final do encontro.

Com investimento na Europa, Médio Oriente e em alguns países africanos, como Marrocos, Tunísia e Egipto, o grupo em a sua sede instalada na Suíça.

De acordo com o consultor sénior do presidente da GK, Stephen Hayes, a empresa tem domínio das reformas em curso em Angola, mas precisar constatar “in loco”, saber das exigências em termos de investimento privado.

A GK Investiment Holding Group é especializada no desenvolvimento de nova oportunidades de negócios globais em uma ampla gama de serviços.

O grupo empresarial actua nos sectores da comunicação, segurança, alimentação, petroquímica, agricultura (industria de algodão, grãos e oleoginosas), imóveis, infra-estrutura.