BCI vai fechar 10 balcões que funcionam nas repartições de finanças até Dezembro

Expansão

A redução da receita junto do pagamento de impostos vai provocar o encerramento de uma dezena de balcões até ao final de ano, elevando para 12 o número de unidades a encerrar em 2019 em todo o País.

O Banco de Comércio e Indústria (BCI) vai fechar até ao final do ano 10 balcões que funcionam junto de repartições da Administração Geral Tributária (AGT), já que deixou de receber 1% sobre cada pagamento de impostos nestes balcões, apurou o Expansão junto de fontes da instituição bancária.

De acordo com as informações obtidas pelo Expansão, o BCI recebia 1% do valor de cada factura relacionada com o pagamento de um acto tributário realizado nos seus postos, medida que no entanto foi alterada.

“Antes o banco recebia 1% de cada pagamento. E agora a compensação passou a ser pelo valor total dos pagamentos”, disse fonte da instituição bancária que não adiantou a percentagem actual correspondente ao banco.

Com esta alteração o BCI entende que fica sem condições para manter abertos determinados postos devido aos seus custos porque ” a arrecadação nestes locais não é suficiente”.