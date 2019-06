Angola, RDC e RCongo alicerçam relações

O ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, ressaltou, esta terça-feira, a necessidade de Angola, República Democrática do Congo (RDC) e República do Congo cimentarem, cada vez mais, as relações de boa vizinhança no interesse dos respectivos povos,avança a Angop.

Pedro Sebastião, que intervinha na sessão de abertura da reunião tripartida dos chefes de segurança desses países, disse ser necessário conformar os aspectos de segurança na sub-região, para o desenvolvimento harmonioso dos países.

“Temos a responsabilidade de cimentar as nossas relações (…), por isso é sempre bom falarmos de aspectos que conformam a nossa segurança, matéria muito importante para o bem-estar das nossas populações e desenvolvimento dos nossos países”, observou.

Pedro Sebastião congratulou-se pelo facto da região estar em paz. “Estamos em paz e estão criadas as condições para uma relação frutuosa sem sobressaltos, um espírito que os nossos Chefes de Estados nos têm incutido”, afirmou.

A delegação da RDC ao encontro é chefiada pelo conselheiro especial para as questões de segurança do Chefe de Estado, François Beya Kassanga, e, da parte da República do Congo, o secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional, Jean Dominique.

Angola e RDC partilham 2.500 quilómetros de fronteira terrestre. E com a República do Congo, tem uma fronteira de 201 quilómetros.

Os três países integram conjuntamente, entre outras organizações, a Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos (CIRGL), a Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) e a União Africana (UA).