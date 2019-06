Última Hora: Ex-presidente egípcio Mohammed Morsi morre em tribunal

A televisão egípcia revelou que Morsi desmaiou durante a sessão em tribunal em que é acusado de espionagem. Tinha 67 anos.

O ex-presidente egípcio, Mohammed Morsi, morreu esta segunda-feira em tribunal, segundo a televisão egípcia. Tinha 67 anos.

Segundo avança o DN, Morsi foi democraticamente eleito após a Primavera Árabe de 2011 ter levado ao fim do regime de Hosni Mubarak, que estava no poder há 30 anos. Seria derrubado num golpe militar em Julho de 2013, depois de protestos em massa nas ruas do Egipto, tendo ficado no cargo poucos mais de um ano.

Segundo a televisão estatal, Morsi desmaiou durante uma sessão do julgamento, em que é acusado de espionagem, tendo morrido em seguida.

