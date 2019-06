Sanções dos EUA. Huawei prevê quebras de 30 mil milhões

A gigante tecnológica chinesa Huawei prevê que as sanções aplicadas à empresa pelos Estados Unidos da América tenham um impacto de 30 mil milhões de dólares da empresa. Mais do que o esperado.

De acordo com a RTP que cita a Lusa, a informação foi avançada pelo fundador e CEO da Huawei. A empresa espera um impacto negativo de 30 mil milhões de dólares devido às restrições aplicadas por Donald Trump.

Foi a primeira vez que a Huawei quantificou o valor das quebras previstas após o anúncio das sanções norte-americanas.

A empresa está na lista negra de segurança nacional dos EUA, o que impede a venda do produto no país sem uma aprovação especial. Desde o início deste confronto que a Huawei defende que os seus produtos não representam qualquer ameaça de segurança.

As sanções levaram mesmo a Google a limitar a sua relação com a empresa chinesa.

Apesar de a Huawei ter dito inicialmente que as medidas aplicadas não teriam grande impacto, a verdade é que o responsável máximo veio agora afirmar que afinal as sanções vão ter um impacto “forte”.

“Não conseguimos acesso a componentes, não podemos participar em várias organizações internacionais, não podemos trabalhar de forma próxima com muitas universidades, não podemos usar nada com componentes dos EUA”, disse Ren Zhengfei.

No ano passado a Huawei apresentou resultados de 104 mil milhões de dólares. Apesar deste golpe vindo do Ocidente, a empresa espera nos próximos anos continuar a apresentar resultados na ordem dos 100 mil milhões de dólares. Abaixo, no entanto, dos 130 mil milhões esperados.