Palancas Negras já no Egipto

CARAVANA ANGOLANA PARA O CAN DO EGIPTO (FOTO: CEDIDA)

A selecção nacional de futebol já se encontra no Egipto, onde vai participar no Campeonato Africano das Nações, de 21 deste mês a 19 de Julho.

No território egípcio, os “Palancas Negras” realizam, dia 19, o segundo jogo amistoso, diante da África do Sul. No primeiro particular, o combinado nacional venceu a Guiné-Bissau, por 2-0, em Portugal.

O seleccionador Srdjan Vasiljevic conta com os préstimos de Toni Cabaça, Landu, Ndulo, Dani Massunguna, Bastos, Isaac, Paizo, Edy Afonso, Wilson, Jonathan Buatu, Bruno Gaspar, Herenilson, Show, Macaia, Stélvio Cruz, Djalma Campos, Freddy, Geraldo, Mabululo, Mateus Galiano, Wilson Eduardo, Gelson Dala e Evandro Brandão.

Com o objectivo de melhorar os quartos-de-final de 2008 e 2010, Angola está no grupo E, com a Mauritânia, Mali e Tunísia, sendo esta última a adversária de estreia, no dia 24.

Os Palancas Negras participam pela oitava vez nesta cimeira do futebol africano, depois das presenças na África do Sul (1996), Burkina-Faso (1998), Egipto (2006), Ghana (2008), Angola (2010), Gabão/Guiné-Equatorial (2012) e África do Sul (2013).