ONU disponibiliza USD 284 milhões para projectos em Angola

Duzentos e 84 milhões de dólares norte-americanos é o valor a ser disponibilizado pelas Nações Unidas, para o financiamento de projectos económicos e sociais em Angola, no quadro da cooperação para o desenvolvimento sustentável 2020 – 2022, informou hoje, o coordenador das Nações Unidas no País, Paolo Balladelli.

Segundo avança Angop, Paolo Balladelli referiu que a relação com parceiros bilaterais vai permitir que durante os três anos possa se mobilizar outros 50 por cento deste valor, para o financiamento de projectos ligados às metas dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2020-2030.

O responsável, que falava à imprensa, no final da reunião de apresentação das prioridades, no quadro da cooperação entre Angola e as Nações Unidas, visando o desenvolvimento sustentável 2020/2022, considerou o financiamento como elemento principal para a erradicação da pobreza, fome, melhoria no sector da saúde, educação, transformação económica, entre outras acções.

Referiu que no encontro entre as Nações Unidas, Ministério da Economia e Planeamento, e parceiros sociais, realizado em Março último, estabeleceu-se como prioridades, a transformação económica e social, meio ambiente e resiliência da população vulnerável, adolescentes, jovens e emponderamento da mulher e democracia e estabilidade.

Além do financiamento, considerou importante o trabalho que as 18 agências das Nações Unidas vão desenvolver em Angola, visando o fortalecimento das instituições nacionais e a criação de capacidades nacionais.

Em relação à parceria entre Angola e as Nações Unidas, considerou haver progresso nos projectos sociais (educação e saúde), mas ainda assim considerou importante a melhoria das capacidades para atingir o bem-estar social.

Por sua vez, o ministro da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca, afirmou que, no quadro da cooperação entre ONU e Angola para o desenvolvimento sustentável 2020-2030, o Governo procura, através de políticas e projectos concretos de intervenção, amenizar os efeitos da crise económica, financeira e social que o país vive.

Explicou que o apoio que o Programa do Sistema das Nações Unidas vai se concentrar na promoção de parcerias para apoiar a graduação de Angola dos Países Menos Avançado (PMA) até Fevereiro de 2021, no fortalecimento das instituições nacionais para alcançar a diversificação económica.

A parceria visa, igualmente, o incremento da capacidade produtiva das Pequenas e Medias Empresas e cooperativas com uma ligação nos objectivos e políticas contidas no Prodesi entre outras mediadas.