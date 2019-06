MPLA, entre a renovação e divergências

Novos quadros ingressaram no Comité Central e no Bureau Político, na sua maioria jovens e considerados próximos ao presidente João Lourenço. (DR)

VOA | Coque Mukuta

O MPLA elegeu no sábado 16, em Luanda, Paulo Pombolo para o cargo de secretário-geral, em substituição de Álvaro de Boavida Neto, no VII congresso extraordinário daquela organização política.

A ausência da família de José Eduardo dos Santos, presidente emérito, deve, segundo alguns analistas “preocupar” o MPLA, mas há outros que entendem que estas manobras são não passam de “charme” com vista a alavancar o MPLA que não vem apresentando uma boa imagem.

O jurista Pedro Kaparacata considera que nada está perdido no relacionamento entre o actual Presidente da Republica João Lourenço e o seu antecessor José Eduardo dos Santos e que tudo não passa de “uma estratégia para melhorar a imagem do próprio MPLA”.

Por seu lado, o politólogo Rui Kandove interpreta a saída de Boavida Neto com uma falta de lealdade ao actual presidente do MPLA e não a qualquer perseguição.

Ele lembra que a defesa pública de Neto ao grupo de José Eduardo Santos acelerou o seu afastamento.

Entretanto, Pedro Kaparakata aponta como sinal de revitalização do MPLA a entrada de vários jovens para o Comité Central e Bureau Político, assim como a eleição de Paulo Pombolo, antigo secretário nacional da JMPLA ao cargo do secretário-geral do MPLA em substituição de Álvaro de Boavida Neto com uma idade mais elevada.

“Não quer dizer que com essa saída, Boavida cai em desgraça”, conclui.

A VOA tentou contactar vários dirigentes do MPLA mas negam a pronunciar-se sobre uma possível clivagem entre Santos e Lourenço.