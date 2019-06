Marido da deputada Flordelis é assassinado em Niterói

G1

Pastor Anderson do Carmo de Souza foi executado em sua casa, em Pendotiba, com diversos tiros, segundo informações. Assessor de Flordelis diz que ela está ‘muito abalada’.

O marido da deputada federal Flordelis (PSD) foi assassinado na madrugada deste domingo (16), em Pendotiba, Niterói. Segundo informações, Anderson do Carmo de Souza foi executado por volta das 4h, com diversos tiros, pouco tempo após chegar em casa.

A polícia diz que a hipótese de latrocínio “vai se afastando” conforme a investigação avança, embora ainda não esteja descartada. A principal hipótese considerada pelos investigadores no fim da tarde de domingo era a de execução.

Uma equipe do 12º BPM foi acionada com a informação de uma tentativa de homicídio no local onde Anderson foi baleado. A vítima já havia sido socorrida pelos familiares e levada para o Hospital Niterói D’Or, em Santa Rosa, mas ela não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). A Civil informou que uma perícia foi realizada no local e no carro da vítima e que diligências estão sendo realizadas.

O velório será realizado neste domingo (16), a partir das 17h, no Ministério Flordelis, e o enterro acontece na segunda-feira (17), às 11h, no Memorial Parque Nycteroy, em São Gonçalo.

Sensação de estar sendo seguida

Segundo relatos das testemunhas para os PMS, Anderson e a Flordelis estavam voltando de uma confraternização quando, na altura do Mc Donald’s de São Francisco, a deputada teve a sensação de estar sendo seguida por duas motos. Quando já estavam dentro da residência, Anderson teria voltado na garagem dizendo que ia buscar algo que havia esquecido no carro.

Familiares relataram ainda que, logo em seguida, foram ouvidos os tiros. E que, logo após os disparos, familiares desceram e encontraram Anderson baleado próximo ao carro.

‘Flordelis está abalada’, diz assessor

O assessor de Flordelis disse que a deputada está muito abalada com tudo o que aconteceu. Neste domingo, Anderson Carmo participaria do evento “Homens de Sucesso”, no Ministério Flordelis- Cidade do Fogo, em São Gonçalo.

Em nota, a assessoria informou que a morte de Anderson é uma grande perda para todos amigos e familiares.

“A família Flordelis, com dor, comunica o falecimento repentino do Pastor Anderson do Carmo, um servo de Jesus Cristo. A Deputada Flordelis, muito abalada, ainda não tem como se pronunciar. Neste momento, apertamos as mãos de Deus e imploramos o conforto Dele. O Pastor Anderson estava cumprindo um ministério maravilhoso de redenção de almas, em uma luta diária para evitar que o ódio continue a ceifar vidas por falta de Deus no coração dos seres humanos. Hoje é um domingo muito triste, muito triste em nossas vidas”.

Damares lamenta morte de pastor

A ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, lamentou o caso nas redes sociais.

“Estou profundamente abalada com a notícia do assassino do meu querido amigo e pastor Anderson Carmo, esposo da minha também amiga deputada @Flordelismk. Uma pessoa ímpar, exemplo para tanta gente. Pai de 56 filhos, a maioria adotivos”, escreveu a ministra.