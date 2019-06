Manifestantes detidos na Lunda sul vão a julgamento

VOA | Armando Chicoca

Activistas da Lunda Sul detidos à 17 Novembro de 2018, em consequências das manifestações convocadas pelo movimento protectorado Lunda Tchokwe, vão Terça-feira,18, a julgamento no tribunal provincial de Saurimo.

A informação foi prestada á VOA pelo Presidente do Movimento Protectorado Lunda Tchokwe, José Mateus “Zecamutchima” que pede dialogo com as autoridades governamentais sobre o problema Lunda Tchokwe.

Salvador Freire dos Santos Presidente da Associação” Mãos Livres” disse que tem tudo preparado para defender os activistas. O presidente da Associação Mãos livres considera ser injusto prender cidadãos que se manifestam ao abrigo da Lei.

Salvador Freire fez saber por outro lado que no próximo dia 24 do mês em curso os advogados da Associação Mãos Livres vão ao Namibe defender o processo cível “ Acção declarativa de Condenação” movido contra o antigo governador Rui Luís Falcão Pinto de Andrade para a indemnização do funcionário do palácio do governo do Namibe, João Mendes Mussungo que permaneceu detido sete meses na cadeia por conta do governante e depois solto pelo tribunal local por inocência.

Os advogados Olgário Tavares (Director do Gabinete Jurídico do Governo do Namibe), Ntouala Elisa, Mahapiipi e Rosa Quituki, são mandatários nos autos de Rui Luis Falcão Pinto de Andrade ao passo que, Sebastião Assurreira, Odete Fernando e Salvador Freire dos Santos são advogados do queixoso João Mendes Mussungo.